Ярославль, 2 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Не участвующие в процессе известные ярославские адвокаты считают, что временно отстраненный от должности мэр Ярославля Евгений Урлашов, приговор которому в настоящее время оглашает судья Кировского районного суда, получит 12−13 лет лишения свободы.

ИА REGNUM

«Исходя из того, что суд решит, что все оперативно-розыскные мероприятия были законны, то Урлашова признают виновным. Срок будет максимальным, но с учетом смягчающих обстоятельств: престарелая мать и дочь-студентка на иждивении.

По Донскову — суд имеет право снизить размер штрафа, также на основании смягчающих обстоятельств. То, что все подсудимые не признали вину — это не отягчающее обстоятельство», — считает адвокат Евгений Торопов

Адвокат Александр Толянин, защищавший уже приговоренного по «делу Урлашова» экс-директора «Агентства по муниципальному заказу» Максима Пойкалайнена считает, что один из подсудимых будет оправдан.

«Совершенно очевидно, что Дмитрия Донскова оправдают с реабилитацией. Все следствие по нему не было доказательств, все строилось исключительно на показаниях Сергея Шмелева, и суд совершенно верно считает, что этого недостаточно. Это понятно по первому дню оглашения приговора. Думаю, что Евгений Урлашов получит 12−13 лет лишения свободы, а Алексей Лопатин 7,5 — 8 лет. Исходя из судебной практики нашего региона, глядя на другие регионы, я считаю, что приговор будет именно таким», — уверен адвокат Александр Толянин.

3 мая представители государственного обвинения предложили приговорить арестованного мэра Ярославля Евгения Урлашова к 15 годам колонии строго режима, его заместителя по социально-экономическим вопросам Дмитрия Донскова — к 5 годам колонии строгого режима, а его советника Алексея Лопатина — к 8 годам колонии. Кроме того, Урлашову и Лопатину предлагают присудить штраф в размере 500 миллионов рублей.