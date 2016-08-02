Красногорск, 2 августа, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В Московской области вновь ожидается опасная гроза, информируют в региональном управлении МЧС. Синоптики прогнозируют грозу с градом и порывистым ветром, а сотрудники чрезвычайного ведомства предупреждают об угрозе падения щитовых конструкций и деревьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья Гроза. Подмосковье

2 августа в Подмосковье ожидается сильный, кратковременный дождь с грозой и градом. Также в МЧС сообщают об усилении ветра с порывами 13−18 м/с.

«Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта», — отмечают в ведомстве.

Специалисты рекомендуют жителям региона в целях безопасности закрыть окна в помещениях, поставить автомобиль в гараж, или как минимум убрать автотранспорт от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Как, в свою очередь, сообщает Гидрометцентр, днем во вторник, второго августа в области будет переменная облачность. Температура воздуха составит от 29 до 31 градуса тепла. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, местами его порывы достигнут 12−17 м/с.

Напомним, в июле в Московской области неоднократно сообщалось о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. В регионе были сильные грозы с порывистым ветром, местами выпадал град. В результате месяца буйства стихии, в Подмосковье оказались разрушены жилые дома, преимущественно в частном секторе, и искорежены сотни машин. Не обошлось и без человеческих жертв.