Пермь, 2 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Сильная гроза стала причиной отключения электроэнергии в 111 населенных пунктах Пермского края. Поздним вечером 1 августа по северу Прикамья прошел грозовой фронт, сопровождавшийся сильным шквалистым ветром. Из-за него произошло аварийное отключение электроснабжения на территории двух муниципальных районов, общее количество пострадавшего населения составляет 17 тыс. 693 человека. Без света остались 10 социально значимых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Жан-Батист Камиль КОРО. Порыв ветра. 1864–1873

В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» этот факт подтвердили и заявили, что отключилось 15 линий электропередачи, 4 подстанции 110 кВ, 15 подстанций 35 кВ, нескольких сотен трансформаторных подстанций. Однако, по данным энергетиков, без электроснабжения осталось порядка 24 тысяч человек.

Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к устранению последствий природной стихии.

К утру 2 августа энергетикам удалось вернуть свет в дома 21 тысячи жителей.

Отметим, что это второе крупное отключение электричества в Пермском крае за 2016 год. 12 мая в Прикамье, также в результате прохождения грозового фронта, отключение электроснабжения произошло в 36 населенных пунктах с населением 12 594 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество веерных отключений пришлось на лето 2015 года. Пики прерывания подачи электроэнергии пришлись на 17 и 29 июня, 18 августа 2015 года. Подчеркнем, что все они были связаны с грозами, шквалистым ветром и ливнями.

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