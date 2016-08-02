Москва, 2 августа, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на 3 августа, доллар США и евро существенно выросли к рублю, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Доллар США вырос на 92,63 копейки и составил 66,8816 рубля. Курс евро установлен на отметке в 74,9007 рубля, он вырос на 1,2484 рубля.

Ранее рубль дешевел к основным валютам в ходе торгов на Московской бирже. По мнению аналитиков, повышенная волатильность рубля связана с колебаниями нефтяных цен.