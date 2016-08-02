Киев, 2 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Киеве в военном параде по случаю Дня независимости Украины не будет задействована техника из Донбасса. Об этом 2 августа на пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, в конце августа подразделения ВСУ, которые находятся в Донбассе, получат значительную часть новых вооружений. «Вся техника, которая должна быть на фронте, она будет находиться на фронте. Более того, значительная часть техники прямо перед Днем независимости будет непосредственно в зоне АТО передана в войска», — сказал Порошенко.

Президент отметил, что военный парад укрепит единство Украины и повысит уровень патриотизма. «Никто не отнимет право украинского народа отдавать честь, уважение украинским военным. И военный парад — это как раз прекрасная возможность для того, чтобы это продемонстрировать. Украине есть чем гордиться: своей армией, своими ВС, и военный парад — это хорошая возможность это продемонстрировать. Украина должна укреплять единство, должна укреплять патриотизм», — считает Порошенко.

При этом глава государства заверил, что трагедия ВСУ под Иловайском (Донетчина) произошла не из-за военного парада в Киеве. «Трагедия (Иловайский котел ВСУ — прим. ИА REGNUM ) произошла не потому, что мы парад проводили, а потому, что агрессор вторгся на нашу землю… Попытка найти любые другие причины — это перекладывание с больной головы на здоровую… Мы всегда должны помнить, что у нас есть агрессия против независимой суверенной Украины», — напомнил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года президент Порошенко подписал указ о проведении 24 августа в Киеве военного парада. В свою очередь советник президента Юрий Бирюков отметил, что на параде будет около 200 единиц военной техники.

Напомним, 23−24 августа 2014 г. в Иловайске украинские войска попали в окружение превосходящими силами противника. 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к ВС ДНР с призывом сделать гуманитарный коридор для отхода украинских войск. 30 августа силы АТО начали выход из города, но бойцы ДНР открыли огонь и расстреляли подразделения ВСУ и добровольческие отряды. По официальным данным украинской военной прокуратуры, в «Иловайском котле» погибли 366 солдат ВСУ, 429 были ранены. Число погибших украинских добровольцев неизвестно.