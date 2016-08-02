Москва, 2 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. На Новочеркасском бульваре загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Люди успели оперативно покинуть салон транспортного средства, никто не пострадал, сообщает 2 августа пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Москве.

stroypuls.ru Пожар

Инцидент произошел примерно в 10:30 утра, возгорание началось, предположительно, с моторного отсека автобуса, после чего пламя частично перешло в салон. Водитель автобуса своевременно отреагировал на возникшую ситуацию, открыв двери и позволив всем десяти пассажирам быстро покинуть автобус.

Пожар был ликвидирован прибывшими на место ЧП спасателями, площадь возгорания составила 4 кв. м. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Петрозаводске от удара молнии загорелся и полностью выгорел троллейбус. Пассажиры и водитель успели покинуть салон, никто не пострадал.

Еще один инцидент с возгоранием транспортного средства произошел в июне в Крыму. Пассажирский автобус, перевозивший школьников из Краснодара, загорелся на трассе Алушта-Симферополь. В салоне находились 44 пассажира, включая 37 подростков. Все они успели покинуть автобус, не получив повреждений.

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