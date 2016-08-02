Симферополь, 2 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Крыму выпустили информационную брошюру «Необычный Крым. Малые музеи с большой историей», в которую вошли девять малоизвестных музеев полуострова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма.

Пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма Брошюра «Необычный Крым. Малые музеи с большой историей»

В брошюру вошли музей истории грязелечения в Саках, музей магнитиков в Гурзуфе (насчитывает более 12 тыс. сувенирных магнитиков со всего мира), музей планеризма в Коктебеле, музей камня и самоцветов в Алуште (собрание полудрагоценных и драгоценных камней, привезённых с Урала, из Сибири и некоторых других регионов мира), музей катастроф на водах в поселке Малореченское возле храма-маяка Святителя Николая Мирликийского, музей мировой скульптуры в Евпатории, Районный историко-краеведческий музей в пгт Советский (Советский район), «Знаниум» в Симферополе и «Маленькая ферма» в Ялте. В буклете представлено небольшое описание музеев, указаны адреса и контактные телефоны.

«Крым у многих гостей полуострова ассоциируется с такими объектами, как Ласточкино гнездо, Воронцовский, Ханский и Ливадийский дворцы, но на территории нашей республики находится очень много небольших музеев, рассказывающих об истории Крыма, знакомство с которыми подарит немало приятных минут и впечатлений, — пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. — Мы продолжим тематические выпуски буклетов, на страницах которых будут появляться интересные объекты, многогранно представляющие наш полуостров».

Брошюру будут бесплатно раздавать в санаторно-курортных и гостиничных учреждениях Крыма, туристско-информационных центрах и пунктах Евпатории, Старого Крыма (Кировский район) и Щелкино (Ленинский район).