Анкара, 2 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Введение смертной казни на территории Турции поддерживают 57% жителей страны. Об этом, как передает Sputnik, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

«Этого хочет 57% граждан, — сказал президент. — Если парламент проголосует за это, никто не сможет этому помешать».

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если власти Турции введут смертную казнь на территории страны, то Брюссель немедленно остановит процесс по присоединению Турции к ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. На улицы крупных городов вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. К утру, преданные Эрдогану силовики подавили мятеж военных.

По последним данным, в результате столкновений на территории страны погибли более 290 человек, около 1,5 тыс. получили ранения.

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