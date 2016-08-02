Самара, 2 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Во втором квартале 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения определена в размере 9810 рублей, для трудоспособного населения — 10 755, для пенсионеров — 7751, для детей — 9785, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Существенное увеличение

Постановление облправительства подписано 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 4-*м квартале 2015-го величина прожиточного минимума на душу населения составила 8873 рубля, для трудоспособного населения — 9677, для пенсионеров — 6961, для детей — 8564.

В первом квартале 2016-го: на душу населения — 9547 рубля, для трудоспособного населения — 10 486, для пенсионеров — 7560, для детей — 9491.

Напомним, этот показатель ежеквартально устанавливается с целью оценки уровня жизни населения в регионе и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.