Песков не назвал «друзей» Путина среди мировых лидеров
Москва, 2 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин состоит в дружеских отношениях со многими политиками, однако на первом месте для него всегда стоят национальные интересы России.
По его словам, «добрые конструктивные отношения», которые глава государства поддерживает с мировыми политиками, только помогают в решении проблем, возникающих на повестке дня. При этом «отдельные фамилии» Песков не стал называть.
«Вы знаете, что он регулярно общается со многими главами, в том числе и с новыми руководителями, которые приходят к власти в Европе», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Песков добавил, что интересы России на мировой арене отстаиваются так, «как должны отстаиваться».