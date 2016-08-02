Москва, 2 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин состоит в дружеских отношениях со многими политиками, однако на первом месте для него всегда стоят национальные интересы России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, «добрые конструктивные отношения», которые глава государства поддерживает с мировыми политиками, только помогают в решении проблем, возникающих на повестке дня. При этом «отдельные фамилии» Песков не стал называть.

«Вы знаете, что он регулярно общается со многими главами, в том числе и с новыми руководителями, которые приходят к власти в Европе», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Песков добавил, что интересы России на мировой арене отстаиваются так, «как должны отстаиваться».