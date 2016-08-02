Киев, 2 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы президента Украины Петр Порошенко в Житомире в воинской части

Сегодня, 2 августа, в Житомире (Житомирская область, Украина) президент Украины Петр Порошенко и глава Генерального штаба Виктор Муженко в рамках празднования Дня ВДВ Украины посетили воинскую часть, передает ИА REGNUM.

«Наш праздник отличается тем, что наши десантники не в фонтанах купаются, а Родину защищают. Этот день в то же время является и днем памяти. Многие из них будут на могилах павших боевых побратимов, отдавая им почет и уважение», — сказал Порошенко.

Он напомнил о подвигах украинских десантников в боях за Донбасс. «Пусть десантный лозунг «Никто, кроме нас!» всегда будет для вас ориентиром в святом деле — защите родной земли и восстановлении ее территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей родной Украины… Золотыми буквами в летопись украинского войска запечатлены подвиги военнослужащих Высокомобильных десантных войск в боях за Саур-могилу (Шахтерский район, Донетчина — прим. ИА REGNUM ) и гору Карачун (под Славянском, Донетчина — прим. ИА REGNUM ), героическое удержание Донецкого и Луганского аэропортов», — сказал Порошенко военнослужащим.

Глава Украины отметил, что за мужество и героизм, проявленные в боях в Донбассе, 2295 воинов-десантников награждены государственными наградами, из них семеро — отмечены званием Героя Украины. Присутствующие почтили минутой молчания память 415 героев, погибших в ожесточенных боях на востоке страны. «415 крылатых пехотинцев не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с «российским агрессором». Вечная им память и слава», — добавил Порошенко.

По его словам, сегодня украинские десантники обучаются по высоким стандартам стран НАТО. Порошенко напомнил, что на прошлой неделе силы ВДВ привлекались к проведению стратегического командно-штабного учения с практическими действиями «Южный ветер — 2016». «Упомянутое обучения является одним из примеров целенаправленной боевой подготовки частей и подразделений ВДВ в контексте совместимости с подразделениями стран — членов НАТО и полной адаптации к стандартам Североатлантического альянса», — рассказал Порошенко.

Глава государства также посетил учебный центр ВДВ, в частности, класс физической подготовки с элементами рукопашного боя «Барс», кабинет отработки противодействия самодельным взрывным устройствам, лазерный и мультимедийный тир.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Украина отмечает День Высокомобильных десантных войск ВСУ. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Украина гордится своими десантниками. «Искренне поздравляю отважных украинских десантников с профессиональным праздником! Голубые береты — признак мужества, гордость Вооруженных сил. Светлого неба, мира, силы и здоровья. Украина гордится вами!» — отметил Гройсман.