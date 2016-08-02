Ижевск, 2 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Удмуртии за июль составил 0,4%. С начала года потребительские цены в республике на все товары и услуги выросли на 1,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

ИА REGNUM Инфляция

В течение месяца максимальный рост цен зафиксирован в группе платных услуг, он составил 0,6%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,4%, показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков — 0,2%. В группе алкогольных напитков и бытовых услуг наблюдается дефляция в размере 0,1% и 0,5% соответственно.

С начала текущего года лидером роста цен на территории республики стали бытовые услуги, подорожав на 3,4%. Минимальное изменение стоимости зафиксировано в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — с января 0,7%.

Максимально в течение июля в республике в группе продовольственных товаров подорожал картофель, рост составил 16% при расчете за кг. Свекла столовая, капуста белокочанная, яйца куриные и сахар-песок подорожали на 5−7%. Масло оливковое, сухие супы в пакетах, овсяные хлопья «Геркулес» и соленая сельдь подорожали на 3−4%.

На 2% выросла стоимость куриных окорочков, овощных консервов для детского питания, пастилы и зефира, крупы гречневой-ядрицы, груш, сливочного мороженого и репчатого лука. При этом, многие продовольственные товары подешевели на 0,1%(хлеб из ржаной муки) — 39,2%(свежие помидоры).

В группе медицинских товаров и лекарственных средств лидером роста цен стал бинт, за месяц товар подорожал на 5%. Кроме того, на 3% подорожали настойка пустырника, панкреатин, поливитамины без минералов отечественные.

В очередной раз в течение лета зафиксирован рост стоимости проезда по железной дороге. Так, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 11%, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда — на 4%.

Стоимость услуг ЖКХ, в частности, месячный тариф на оплату сетевого газа с человека увеличился на 2,3%, аналогично выросла стоимость газа при наличии счетчика. Электроэнергия в квартирах с электроплитами и без оных подорожала на 6,2%.

Также наблюдается рост стоимости образовательных услуг в Удмуртии. Стоимость семестра в организациях среднего профобразования выросла на 4,7%, цена семестра в высших негосударственных учебных заведениях выросла на 5,5%, семестр в государственных вузах теперь дороже на 6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению старшего аналитика компании Альпари Анны Бодровой, прогнозируемое в августе снижение цен обусловлено попаданием сезонных фруктов и овощей местного производства на прилавки, что приводит к снижению цен почти на все соответствующие наименования. Это наблюдение имеет место каждый год в одно и то же время.

Однако годовая инфляция в июне 2016 года в РФ составила 7,5%, индекс потребительских цен ускорился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда инфляция держалась на отметке 7,3% в годовом выражении. При этом около 0,2−0,4% к инфляции добавит рост тарифов на услуги ЖКХ.

Сезонный фактор на то и сезонный, что работает четко обозначенное непродолжительное время. К концу сентября инфляция начнет набирать обороты, в октябре она может составить около 7,7−7,9% в годовом выражении, полагает эксперт.