Рига, 2 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) приняло решение присвоить статус беженца и альтернативный статус 17 гражданам Ирака, Сирии и Эритреи, которые были перемещены из стран южной Европы, сообщает LETA. Так, статус беженца получили пять человек из Ирака, а 12 лицам из Сирии и Эритреи присвоен альтернативный статус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как стало известно, перемещенные иракцы и сирийцы прибыли в Латвию из Греции, а эритрейцы — из Италии. В настоящее время они находятся в центре для ищущих убежища в Муцениеки.

Напомним, статус беженца предоставляется на неопределенный срок, а альтернативный статус — на год. Если ситуация в стране лица с альтернативным статусом не изменилась до такой степени, что оно больше не нуждается в защите, ему повторно выдается временный вид на жительство сроком на год. Альтернативный статус присваивается, если есть основания полагать, что человеку в стране его проживания грозит смертная казнь или телесные наказания, пытки, бесчеловечное или унизительное отношение из-за широко распространенного насилия в случае международных, внешних или внутренних вооруженных конфликтов.

В свою очередь статус беженца присваивается лицам, которые опасаются в своей стране преследований по расовой, религиозной, национальной или социальной принадлежности или политическим убеждениям и по указанным выше причинам не могут или не хотят пользоваться правовой защитой соответствующего государства и находятся за пределами его территории.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в целом в рамках программы перемещения Латвия приняла из Греции, Италии и Турции 53 человека. Первые соискатели убежища прибыли в Латвию в начале февраля 2016 года.

В течение двух лет Латвии предстоит принять 531 беженца, в основном из числа людей, находящихся в Греции и Италии, а 50 человек будут перемещены из третьих стран, в частности, Турции.

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