Пермь, 2 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Председатель комитета по делам молодежи и спорта Севастополя, а в прошлом заместитель главы министерства спорта Пермского края Руслан Садченко останется под арестом до 22 сентября. Пермский краевой суд согласился с решением Ленинского районного суда Перми содержать под стражей подозреваемого на протяжении двух месяцев. Апелляционную жалобу о замене лишения свободы на более мягкое наказание краевая инстанция оставила без удовлетворения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

wallsbox.ru Фемида

Напомним, что последние месяцы пермяк трудился в Севастополе и прибыл на родину с трехдневным визитом. Однако был задержан прямо в аэропорту оперативниками службы экономической безопасности УФСБ. 23 июля районный суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ по Пермскому краю об аресте начальника управления по делам молодежи и спорта администрации Севастополя, бывшего заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслана Садченко. Сейчас чиновник находится в СИЗО №1 Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Садченко проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с хищением около 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо».

Подчеркнем, что в Прикамье Садченко курировал реализацию ряда проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджета, на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей.

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