Ватикан, 2 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Глава Римско-Католической церкви Франциск назначил 2 августа комиссию, которая займется изучением роли женщин-дьяконов в церкви, заявили в Ватикане. Об этом сообщает Radio Vaticana.

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В комиссию, главой которой назначен архиепископ Луис Франциско Ладария Феррер, войдет 13 членов, из которых шестеро будет женщинами.

В задачи комиссии будет входить изучение роли женщин-дьяконов в ранние времена церкви. Некоторые ожидают, что по результатам исследования женщины могут получить большую ответственность в рамках Римско-Католической церкви.