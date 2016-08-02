Выборг, Ленинградская область, 2 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области установил для жителей города Выборга единый тариф на тепловую энергию. Тариф снизился почти на 600 рублей. Об этом сегодня, 2 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Напомним, в феврале текущего года жители Выборга возмутились резко выросшими счетами на коммунальные платежи. 6 марта в городе состоялся массовый митинг с требованиями снижения стоимости услуг ЖКХ и отставки руководства Выборгского района Ленобласти, под резолюцией которого было собрано более 10 тысяч подписей недовольных горожан.

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После этого ситуация в жилищно-коммунальной сфере Выборге была взята областными властями под особый контроль. Выяснилось, что в Выборге у двух поставщиков действовали два сильно различающихся тарифа на тепловую энергию. Это вызывало недоумение и возмущение у горожан. Кроме того, недовольство жителей было спровоцировано произвольным изменением способа оплаты коммунальных услуг, когда в зимние месяцы объем платежей резко возрастал.

Профильные комитеты Ленобласти в течение последнего месяца прорабатывали различные алгоритмы перехода Выборга на единый тариф за теплоэнергию. В итоге был заключен новый договор поставки тепловой энергии между ОАО «Выборгтеплоэнерго» и коммунальным предприятием «Управляющая компания по ЖКХ», на основании которого областной комитет по тарифам определил для предприятия тариф на уровне аналогичного показателя ОАО «Выборгтеплоэнерго».

С 1 сентября жители Выборга будут платить 2261 рубль и 97 копеек за одну гигакалорию, тогда как ранее «Управляющая компания по ЖКХ» собирала с населения 2859 рублей 43 копейки за гигакалорию. Для тех, кто платил за тепло компании «Выборгтеплоэнерго», стоимость гигакалории не изменится.

Межтарифная разница — между тарифами ОАО «Выборгтеплоэнерго» и «Управляющей компании по ЖКХ» — будет компенсирована из регионального бюджета.

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Отметим также, что протест жителей Выборга привел к масштабным проверкам всей системы ЖКХ региона и кадровым перестановкам в профильных комитетах и Фонде капремонта Ленобласти.