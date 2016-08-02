Москва, 2 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Поставки автомобилей китайского бренда Zotye для реализации на российском рынке будут осуществляться из Белоруссии. В настоящее время в продаже присутствуют и машины китайской сборки, и те, что были собраны на белорусском заводе «Юнисон», сообщает 2 августа издание «Колеса».

carnewschina.com Zotye. Логотип

По словам заместителя генерального директора «Зоти Мотор Рус» Александра Гнездюка, первая партия автомобилей Zotye была завезена в Россию из Китая. Необходимо было заявить бренд и выйти на рынок, кроме того, на предприятии, расположенном неподалеку от Минска, шла подготовка сборочного участка и оборудования, отладка рабочих процессов. Сейчас же все автомобили «Зоти» поставляются в Россию из Белоруссии, отмечает Гнездюк.

Александр Гнездюк добавил, что предприятие не очень большое, поэтому сборка машин происходит не слишком быстро. Однако на заводе уже строятся цеха для полного цикла сборки автомобилей.

В дальнейшем на заводе «Юнисон» наладят производство кузовов машин, а штампованные детали будут доставляться на завод пакетами, что позволит сократить расходы на доставку комплектующих. По данным издания, в планах Zotye — достигнуть на российском рынке уровня продаж бренда Lifan.