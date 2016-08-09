Новосибирск, 9 августа, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Фестиваль кино Исландии завершил показы в Москве и переезжает в Новосибирск. Программа из пяти кинокартин, набравших популярность как в самой Исландии, так и на международных фестивалях, откроется в кинотеатре «Победа» 10 августа. Организует проект Арт-объединение CoolConnections совместно с Исландским киноцентром Icelandic Film Centre.

Цитата из к/ф «Бараны». Реж. Гримур Хаконарсон. 2015. Исландия — Дания — Норвегия — Польша Очень много баранов

Об организации киносмотра и главных событиях программы корреспонденту ИА REGNUM рассказали в дирекции фестиваля.

«Организовывать Фестиваль исландского кино в этом году было для нас настоящим удовольствием: мы сами очень любим исландский кинематограф и старались выбрать самые интересные, искренние и необычные картины», — комментируют организаторы.

Как отметили в дирекции фестиваля, особому всплеску интереса к культуре и, в частности, кинематографу Исландии способствовало успешное выступления сборной страны на Евро-2016.

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«У нас появился шанс представить потрясающие фильмы не только заядлым киноманам, но и широкой аудитории. Возможность показать, что уровень исландского кино ничем не уступает уровню футбольной сборной — вдохновляющая цель нашего проекта. Несмотря на то, что страна маленькая и географически обособленная от всего мира, ее кино придется по вкусу зрителям любых национальностей и возрастов», — комментируют организаторы.

В программе Фестиваля кино Исландии — 5 киноновинок, ставших хитами Берлина, Канна и Сан-Себастьяна:

комедия «У всех на виду» Оускара Йоунассона. Интрига фильма — в редкой застенчивости главного героя: без проблем он общается со своей подружкой только тогда, когда пародирует других; на то, чтобы все время говорить собственным голосом, смелости до поры не хватает;

драма «Воробьи» Рунара Рунарссона. Юный герой «Воробьев» теряет девственность при весьма странных обстоятельствах и вовсе не с подругой детства, в которую тайно, но, может быть, не безответно, влюблен;

Цитата из к/ф «Гора девственности». Реж. Дагур Кари. 2015. Исландия — Дания Общение

драма «Гора девственности» Дагура Кари. Герой фильма Фузи дожил до 43 лет, ни разу не познав (в библейском смысле) женщины — но может случайная знакомая по школе танцев, спрятавшаяся в машине Фузи от непогоды, изменит жизнь одинокого толстяка к лучшему?

комедия «Путешествие задом наперед» Давида Оускара Оулафссона и Гуннара Ханссона. Участники необыкновенного автотрипа из комедии «Путешествие задом наперед» — пара старинных друзей — почти соперничают за сердце разбитной рыжеволосой попутчицы. Правда, главному герою хватает благородства отступить и не мешать нарождающемуся роману тюфяка‑товарища;

драма «Бараны» Гримура Хаконарсона. В «Баранах», которые откроют фестиваль в Новосибирске, речь тоже о любви — только братской и до поры скрывающейся за показной многолетней враждой: сближает братьев‑стариков, обращающихся друг с другом почище разбойников, общая беда.

Напомним, кинопрограмма фестиваля демонстрировалась в Москве с 3 по 7 августа, в Новосибирске показы пройдут с 10 по 14 августа.

«Мы хотели, чтобы и у сибиряков была возможность увидеть по-настоящему аутентичное, доброе и красивое кино с родины льдов, модной музыки, эльфов, Бьорк и самых волевых футболистов. Фильмы теплые, эмоциональные, смешные и грустные, объединяют их постановочное мастерство и та самая любовь — к героям и зрителям. С нетерпением будем ждать от нашей публики отзывов. Уверены, фильмы их не разочаруют», — комментируют организаторы.