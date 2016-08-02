Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Пиар-агент группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин заявил в эфире «Радио Балтика», что музыканты не станут платить штраф за мат на концерте коллектива в Новосибирске.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Не выражаться!

По его словам, с организаторами выступления — ООО «Мегаполис» — он пока не связывался. Ранее Мировой суд Новосибирска признал организацию ответственной за мат на сцене во время выступления «Ленинграда» 3 июня и оштрафовал «Мегаполис» на 40 тыс. рублей.

Представитель компании заявила, что уведомление с требованием не материться на сцене было официально направлено лидеру группы Сергею Шнурову.

Напомним, власти Новосибирска до начала концерта также призывали коллектив воздержаться от нецензурной брани. В случае нарушений законодательства, они пообещали обратиться в правоохранительные органы.