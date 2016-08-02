Калуга, 2 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Свыше 800 контрольно-надзорных мероприятий на общей площади около 116 тысяч гектаров было проведено в прошлом году Управлением Россельхознадзора по Калужской области в сфере государственного земельного надзора, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы областного координационного совещания.

Василий Поленов. Старая мельница. 1880

В 2015 году в регионе было выявлено более 700 нарушений земельного законодательства, составлено 710 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 724 постановления о назначении административного наказания на общую сумму более 17 млн. руб., 149 материалов направлено в суд. В сельхозоборот возвращено более 7 тысяч гектаров земель.

По данным отраслевого министерства, с прошлого года в области проходит инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. В суды в настоящее время поданы иски об изъятии 38 участков. Более 30 собственников добровольно отказались от наделов. Впрочем. судебные разбирательства с отдельными недобросовестными владельцами земель (длились от трех до пяти лет, а есть и такие, что тянутся десятилетиями. Определенного успеха в этой тяжелой процедуре добились Перемышльский, Мосальский и Людиновский районы. В Юхновском, Ферзиковском, Бабынинском, Барятинском и Жиздринском районах более чем на девять тысяч заброшенных гектаров судами признано право муниципальной собственности. Нынешним законодательством разрешено повышение ставкиналога на неиспользованные земли, которая возросла до максимально разрешенного уровня.

Среди проблемных районов, где многие гектары земли значатся в списках ничейных — Ульяновский район. До определенного времени с ним рядом шли Износковский, Спас-Деменский и Куйбышевский. И все же на сегодняшний день более половины всей земли сельхозназначения Калужской области значится в списках невостребованной.

Между тем, в июле 2016 года вступили в силу поправки в некоторые нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере земельных отношений, которые, по мнению специалистов, позволят ускорить и упростить процесс изъятия неиспользуемых земель, сделать его более понятным и «прозрачным». Однако, по мнению участников координационного совещания обсуждения, законодательство в сфере земельных отношений требует дальнейшего совершенствования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссер Андрей Кончаловский за свою ферму и 3 тыс. личных гектаров земли в Калужской области получил из региональной казны немалую сумму денег.

В 1997 году кинорежиссер супругой практически даром приобрели землю в Мещовском районе Калужской области. Тогда Кончаловский заявил о намерении разводить элитные породы крупного рогатого скота для фирмы «Азбука вкуса». Однако агробизнес у кинодеятеля не сладился.

Вначале Кончаловский планировал продать свою ферму за 66 миллионов рублей, но сделка с подмосковным агрохолдингом сорвалась. В результате хозяйство вместе с землей предложили выкупить самой Калужской области. И, хотя первоначально оценщик земли в Калужской области заявил, что участок Кончаловского может стоить около 30 млн рублей, режиссеру удалось договориться с калужскими властями о продаже фермы и земли по более высокой цене. В итоге землю сельхозназначения правительству Калужской области пришлось выкупать почти за 50 млн рублей. За эти деньги область могла бы построить физкультурно-оздоровительный комплекс или детский сад.