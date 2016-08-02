Москва, 2 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings («Ред Вингс») начала отмену рейсов из Симферополя в Москву («Домодедово»), запланированных на август. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, начали уведомлять клиентов, приобретших авиабилеты заранее, официальные представители авиакомпании по телефону.

Alex Snow Самолёт авиакомпании Red Wings

В частности, из-за отмены «зеркального» для авиакомпании «Алроса» (6R 539) рейса WZ 302, например, на 20 августа, клиентам Red Wings предлагается самостоятельно решать вопрос своего обустройства в Крыму и заниматься переоформлением билетов.

Большинство официальных контактных телефонов авиакомпании недоступно или отключено.

Официальный сайт авиакомпании хранит молчание о происшествии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2016 года авиакомпания Red Wings также отменяла рейсы из аэропорта «Симферополь», а некоторые её самолёты прилетали в Крым и вылетали с полуострова с многочасовыми опозданиями.

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