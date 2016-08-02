Токио, 2 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi Motors отчиталась о результатах внутреннего расследования «скандала с пробегом», связанного с заниженными цифрами расхода топлива, которые официально указывались для автомобилей марки. Об этом сегодня, 2 августа, ссылаясь на официальный отчет компании, сообщает Reuters.

mitsubishi-motors.com.ar Mitsubishi Motors

Для составления отчета Mitsubishi Motors, один из крупнейших японских автоконцернов, нанял трех бывших прокуроров и бывшего директора «Тойота», чтобы разобраться в причинах ситуации. Следственной группе удалось установить, что причиной фальсификаций с расходом топлива стало давление, которое оказывал менеджмент кампании на инженеров при отсутствии необходимых ресурсов для совершенствования двигателей, а также «отсутствие единого подхода» к разным моделям автомобилей со стороны руководства.

«Скандал с пробегом» уже принес крупный репутационный и экономический ущерб концерну Mitsubishi Motors. Акции компании рухнули на 75%, автоконцерн был вынужден остановить производство автомобилей сроком на три месяца, а также приступить к выплате компенсаций недовольным клиентам.

Ожидается, что чистый убыток Mitsubishi Motors в 2016 году составит $1,4 млрд.