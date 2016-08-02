Киев, 2 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Украинский депутат от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, осуждённая в России за пособничество в убийстве российских журналистов и незаконное пересечение российской границы в 2014 году, а затем помилованная президентов РФ Владимиром Путиным, в очередной раз объявила голодовку — теперь уже на территории Украины. Таким образом Савченко намерена повлиять на украинских «политиков и политиканов» и добиться освобождения из плена украинских военных, передаёт телеканал 112 Украина.

Цитата из к/ф «Синьор Робинзон». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Очередная голодовка?

Савченко отметила, что в настоящее время не идёт процесс «обмена военнопленных и политзаключенных из РФ». Это связано с тем, что проблема «переведена в политическую плоскость».

Депутат заявила, что обращалась к действующему президенту Украины Петру Порошенко, предлагая реальные действия для обмена пленных. Чтобы начался обмен, Киев должен первым начать отдавать пленных.

«Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ваших детей ему плевать», — сказала она.

По словам Савченко, приходится рассчитывать на свои силы и бороться каждому — за своего, как за неё «боролись сестра и мать». Депутат призвала народ протестовать, выйдя на улицы.

«С сегодняшнего дня я снова объявляю голодовку на бездействие находящихся у власти всего мира по освобождению украинцев из плена. Голодовку буду держать до дня положительного результата», — заявила Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко была освобождена из российской колонии в тот же день, как российский президент подписал указ о её помиловании. Бывшая военнослужащая, воевавшая в 2014 году в составе карательного батальона «Айдар» против ополчения в Донбассе, вернулась в Киев и 31 мая впервые появилась на своём новом рабочем месте — в Верховной раде.

С тех пор, как Савченко начала политическую карьеру, она сделала ряд громких заявлений, в частности, она не исключила вероятности своего прихода к власти в будущем — «если этого захочет народ». 23 июля Савченко заявила, что организует новую революцию на Украине.