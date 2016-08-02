Москва, 2 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Проходка нового тоннеля до станции «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии завершилась. Станция будет открыта для пассажиров в 2017 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

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«Сегодня завершилась проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов до будущей станции «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена» — заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Глава департамента напомнил, что проходка стартовала чуть больше месяцы назад, 28 июня 2016 года.

«За короткий период тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Herrenknecht S-770» преодолел расстояние в 320 метров от камеры съездов до станционного комплекса», — отметил Бочкарев.

По его словам, максимальная скорость проходки достигала 20 метров в сутки при средней скорости 11−16 метров. На всей длине сооруженного тоннеля специалисты преодолели грунты разной крепости, водонасыщенности и пластичности.

«После демонтажа и санации комплекс будет перевезен на Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура, где начнется сооружение перегонных тоннелей до станции «Авиамоторная», — сообщил глава департамента.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, cтанция «Селигерская» находится в Бескудниковском районе Москвы и размещена вдоль Дмитровского шоссе, в районе развилки с Коровинским шоссе. Станция названа в честь героических сражений частей Калининского фронта с немецко-фашистскими войсками в битве за Москву на озере Селигер.

Работы ведутся в рамках строительства второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская», который включает в себя три новые станции метро: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».