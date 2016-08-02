Киев, 2 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. С 3 августа народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко начнет голодовку в знак протеста против бездействия властей в вопросе освобождения пленных граждан Украины. Об этом Савченко заявила 2 августа на пресс-конференции, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

При этом она отказалась начинать голодовку сегодня, 2 августа, поскольку уже позавтракала. «Одним из механизмов моего освобождения был протест голодом на бездействие украинской власти… Я снова объявляю голодовку на бездействие находящихся у власти всего мира по освобождению украинцев из плена. Голодовку буду держать до дня положительного результата», — обещает Савченко.

Депутат призвала жителей Киева, Донецка, Луганска и Крыма выходить на протесты с требованием ускорить процесс обмена пленными. «Каждый должен бороться за «своего», как за меня боролись моя сестра и моя мать. Выходите на Банковую, требуйте встречи и отчета от президента Украины как от гаранта Конституции, прав и свобод человека, как от главнокомандующего, который посылал на смерть ваших детей, а не своих собственных. Выходите и не давайте забыть о ваших родных. Потому что цена жизни человека выше тогда, когда о нем помнят. И вы, матери оккупированных Россией Луганской и Донецкой областей Украины и украинского Крыма, вы тоже выходите к своим преступникам, которые представляют вашу власть. Выходите и требуйте у них возврата ваших детей. Потому что им на них так же плевать, как и нашей власти. Я попыталась многими методами бороться за ребят, как боролся за меня мир. Теперь буду бороться за них так, как боролась за себя я», — сказала Савченко.

Она напомнила, что когда находилась в заключении в России, на ее освобождении «все пиарились». «Те депутаты, которые не знают, что такое плен, называют меня агентом Кремля и рассказывают, что мне там легко жилось. С удовольствием бы поделилась с ними своей судьбой. Благодаря таким «пиар-уродам» у нас обмен военнопленных и возвращения политзаключенных из России не происходит. Потому что когда дело обмена перевели в политическую плоскость, то политики стали бороться за собственные политические дивиденды, «пиариться» всем было легко только на мне, когда я сидела», — рассказала Савченко.

Депутат также заверила, что готова ехать в Донецк и Луганск для начала переговоров с ДНР и ЛНР. «Я готова и ездила, просто об этом не знают представители ни ДНР, ни ЛНР. Я заходила за линию разграничения и лично общалась с людьми, об их проблемах… Все прекрасно понимают, что жизнь человека — это самое ценное», — подчеркнула Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности подписать с Украиной мирный договор после освобождения пленных сторонников ДНР и вывода ВСУ с территории Донбасса.

«Заключение мира с Украиной возможно только при выполнении украинской стороной двух обязательных условий: первое — абсолютный вывод украинских войск с территории Донбасса. Второе — освобождение всех пленных, в том числе политзаключенных», — отметил Захарченко.

Напомним, что 1 августа полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава Народного совета ДНР Денис Пушилин допустил возобновление активных боев в Донбассе, если Киев продолжит нарушать режим тишины и затягивать принятие закона об амнистии. «Если Украина не будет соблюдать хотя бы первые три пункта «Минска-2» (установление режима тишины и обмен по формуле «всех на всех» — прим. ИА REGNUM ), в Донбассе очень скоро возобновятся открытые боестолкновения», — сказал Пушилин. По его словам, война в Донбассе может длиться десятилетиями, если Киев не начнет выполнять Минск-2.