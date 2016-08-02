Горно-Алтайск, 2 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, в Горно-Алтайске прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню воздушно-десантных войск. Начались они с митинга в парке Победы, где десантники разных поколений, представители власти и общественности возложили цветы к Мемориалу Славы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Александр Тырышкин День ВДВ в Горно-Алтайске

Александр Тырышкин В праздновании Дня ВДВ приняли участие десантники разных возрастов

Затем участники переместились к памятнику Герою Советского Союза, основателю ВДВ, генералу армии Василию Маргелову. Глава региона Александр Бердников, выступая перед десантниками, отметил значимость традиций боевого братства ВДВ. Он вручил государственные награды десантникам. Например, председатель местного Союза десантников Аскар Тулебаев стал почетным гражданином Республики Алтай, а благодарственные письма и денежные премии получили Владимир Сулеков и Степан Чичканов. Подарки вручили ветеранам Воздушно-десантных войск Валерию Тюйменову и Антону Суртаеву, а также курсантам военно-патриотического клуба специального назначения «Десантник» Константину Денисенко и Елене Вепренцевой.

С приветственным словом обратился участник боевых действий Каир Тандыбаев. В 2015 году, принимая участие в контртеррористической операции на Кавказе, он, рискуя своей жизнью, спас товарища. В знак уважения к его героическому подвигу глава региона преподнес Каиру Тандыбаеву в подарок сертификат на квартиру.

Александр Тырышкин День ВДВ в Горно-Алтайске. Пробег

Далее состоялся митинг у памятника воинам, погибшим в Афганистане, после чего прошел традиционный марш-бросок десантников к подножию горы Тугаи, где состоялись различные состязания: они устроили забег на вершину горы Тугая (абсолютная высота — 641 м над уровнем моря, относительная — около 410 м), разбирали и собирали на время АК, перетягивали канат, поднимали гири и выполняли иные силовые упражнения. Несмотря на затяжной и временами сильный дождь, всю торжественную и спортивную программу десантники выполнили.