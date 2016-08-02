Москва, 2 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Итоги июльских продаж Hyundai в России показали сокращение объемов реализации на 11,8%, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

pixabay.com Эмблема Hyundai

За июль 2016 года российские дилеры реализовали 10 802 автомобиля марки, на 11,8% меньше, чем годом ранее. А по итогам первых семи месяцев 2016 года продажи марки составили 75 136 машин, то есть сократились на 18,1% по сравнению с показателями за тот же период прошлого года.

Бестселлером марки остается Hyundai Solaris, продажи которого в июле тоже сократились на 22,9%. Второе место по востребованности в июле занимает компактный кроссовер Hyundai Tucson, а на третье место вышла новая Hyundai Elantra.

Напомним, российский завод Hyundai начал массовое производство нового компактного кроссовера Hyundai Creta, который в ближайшее время поступит в официальные дилерские центры компании по всей России.