Москва, 2 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Минтруд не собирается оказывать непосредственные меры поддержки по трудоустройству молодежи — снижать безработицу государство должно опосредованно, через усовершенствование системы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 августа заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время выступления в Общественной палате, комментируя тот факт, что молодежь является социально демографической группой с самым высоким уровнем безработицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодое поколение

«Молодежь — та категория, которая все-таки должна максимально самостоятельно получать нормальное образование, карабкаться по своей трудовой карьере, получать новые компетенции, новые знания. Это более активная и мобильная группа населения, нежели любая другая, чем инвалиды, пожилые граждане», — заявил Топилин.

Молодежь должна более активно себя вести, указал министр: «Получать новые знания, новые компетенции, навыки, конкурировать, двигаться вперед, осваивать новые программы, учиться и учиться».

В перспективе государство будет влиять на ситуацию с безработицей среди молодежи, но опосредованно, через модернизацию образовательной сферы, подчеркнул глава Минтруда: «Улучшение ситуации с образованием, требования к квалификации, профстандарты, повышение качества образовательных программ и вообще ответственности молодежи — самый главный способ решения этой задачи. Помогать надо в куда большей степени инвалидам и пожилым людям, чем молодежи».

Ситуация на рынке труда будет непременно улучшаться, «если мы (власти) будем создавать новые возможности именно в образовательном секторе, реформирование, с точки зрения того, чтобы появлялось нормальное образование, чтобы это совмещалось с практикой работы, если мы будем увеличивать требования к вузам с точки зрения качества образования», — пояснил Топилин.

В настоящее время Минтруд вместе с Министерством образования и Пенсионным фондом мониторит трудоустройство выпускников через систему персонифицированного учета, указал министр: «Мы видим, что человек после выпуска имеет какую-то зарплату — обратный счет через страховые взносы. Мы видим, кто работает, кто не работает. Пока не видим, по специальности или нет — в перс. учете нет признака специальности, но дальше будем в этом направлении работать и тем самым оценивать деятельность вузов. Постепенно к этой системе приближаемся», — подчеркнул Топилин.

При этом молодежь действительно является наиболее уязвимой социальной группой с точки зрения занятости и рынка труда, признал министр: «И эта тема не только имеет отношение к тому же Дальнему Востоку, но и, прежде всего, к северокавказским республикам, где молодежи много в силу объективных демографических причин. Там этот вопрос стоит наиболее актуально, и там же стоит вопрос легализации самозанятых, легализации экономики и так далее», — указал он.

Отметим, что, по данным Роструда за 2015 г., 30,5% всех российских безработных — это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.