Москва, 2 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддерживает дружеские отношения с рядом мировых лидеров. Об этом 2 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы знаете, что президент имеет добрые и конструктивные отношения с целым рядом мировых лидеров. Он поддерживает эти отношения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил слова Путина о том, что «какими бы отношения не были, все равно в контактах во главу угла ставятся интересы страны и эти интересы отстаиваются»: «А добрые и конструктивные отношения только помогают в отстаивании этих интересов и в решении этих проблем, которые возникают на повестке дня».

Также Песков подчеркнул, что «не хотел бы называть отдельные фамилии [мировых лидеров, с которыми дружит Путин], но вы знаете, что он регулярно общается со многими главами, в том числе и с новыми руководителями, которые приходят к власти в Европе. Президенту удается налаживать дружеские отношения».

Напомним, в разные годы СМИ замечали, что президент РФ Владимир Путин выстраивает дружеские отношения со многими мировыми лидерами. Так, известны добрые отношения Путина с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером, и другими политиками.