Москва, 2 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. О настоящей стабилизации в банковском секторе России говорить пока не приходится, низшая точка кризиса в этой сфере еще не пройдена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом свидетельствуют результаты последнего мониторинга Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Давид Тенирс-младший. Скупой человек

Статистика весенних месяцев и июня, результаты первого полугодия 2016 года действительно дают повод для позитива, отмечается в документе. «В июне, как и в последние несколько месяцев, растут почти все сегменты кредитного рынка; банковский сектор получил прибыль в 114 млрд рублей, и это рекордный уровень за год с июня 2015 года, просрочка перестала расти, в рознице и в сегменте малого бизнеса даже начала сокращаться, перестал расти уровень резервирования, давление на капитал ослабло», — указывается в мониторинге. В банковском секторе сохраняется избыточная ликвидность, а запас по нормативу Н1 в среднем по рынку начал немного расти, поясняют эксперты НАФИ.

Если бы эти тенденции продолжались более полугода, можно было бы, наверное, говорить действительно о стабилизации, полагают аналитики, однако улучшения объясняются «другими причинами».

«Избыточная ликвидность, рост запаса по нормативам — низкой кредитной активностью, стабилизация просрочки — множеством факторов, в том числе снятием части старой проблемной задолженности с баланса, а также ростом «неформальных» плохих долгов — вынужденных реструктуризаций», — отмечается в мониторинге. По оценке экспертов, уже несколько месяцев сектор находится в состоянии «паузы стабильности» — затянувшейся «точки бифуркации», когда дальше могут быть реализованы совершенно разные сценарии.

«Мы можем увидеть как разворот в фазу роста, так и новые удары по сектору, резкое ухудшение показателей, которые нивелируют все достижения нескольких месяцев стабильности», — говорят аналитики, подчеркивая, что негативные сценарии не зависят от качества управления банками.

«Все влияющие факторы — внешние. Уже появились сравнения нынешней ситуации с центром шторма — где тихо и спокойно, хотя вокруг турбулентность. Выводы об оживлении сектора и прохождении «нижней» точки пока что преждевременны, хотя передышка была очень нужна. Осенью мы увидим, какой сценарий будет разворачиваться, и хорошо, если запас прочности окажется достаточным», — утверждается в исследовании.

По данным НАФИ, среди банков по объему активов-нетто на 1 июля 2016 года по-прежнему лидируют банки с госучастием — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВТБ 24.