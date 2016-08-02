Женева, Швейцария, 2 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Тела 120 мигрантов были вынесены на побережье Ливии за последние 10 суток, заявили в Международной организации по миграции 2 августа. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным организации, неизвестно, на чем погибшие пытались добраться до территории стран Евросоюза.

Как отметил официальный представитель организации Джоэл Миллман, за 2016 год общее число погибших беженцев и мигрантов составляет 4 тыс. 27 человек, три четверти которых погибли в Средиземном море при попытке добраться до стран Евросоюза.

Он также подчеркнул, что смертность среди вынужденных переселенцев за семь месяцев нынешнего года на 35% выше, чем за такой же период 2015 года.