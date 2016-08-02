Калуга, 2 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Калужской области зафиксирован рост на 14% количества выявленных в регионе преступлений коррупционной направленности. При этом более 40% из них составляют факты взяточничества в наиболее значимых сферах правоотношений: размещении государственного заказа, контрольно-надзорных, разрешительных и других, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Средний размер взятки составил более 90 тыс. рублей

По информации прокурора области Александра Гулягина, средний размер взятки составил более 90 тыс. рублей. Из числа лиц, осуждённых за преступления коррупционной направленности, штрафы присуждены 22 лицам, к лишению свободы приговорены 24 человека, 9 из них — условно. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью назначено 5 лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, субъектами уголовного преследования по делам о взяточничестве стали бывший исполнительный директор ГП КО «Калужский областной водоканал», заведующий отделом экономики администрации одного из районов области, инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области, сотрудник УФСИН России по Калужской области, сотрудник УМВД России по Калужской области.

В 2015 году следственными органами области рассмотрено порядка 266 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 140 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений.