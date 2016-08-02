Москва, 2 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Вопрос новой пенсионной реформы на уровне министерств не обсуждается, а любые нововведения в отношении накоплений граждан будут публично обсуждаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 августа заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время выступления в Общественной палате.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Пенсионная реформа прошла в 2013 году. С 1 января 2015 года заработала новая пенсионная формула, новые тарифы, новые правила. Ни о какой новой пенсионной реформе никто вообще не говорит и не обсуждает — ни в рамках бюджетного процесса, ни в каких-либо других», — заявил Топилин.

«Да, обсуждается некоторым образом элемент, связанный с накопительной пенсией. Но это малая часть пенсионной системы. Никакой реформы, ее просто нет», — уточнил он. «Я бы хотел в этом отношении всех успокоить. Ничего, что бы мы ни придумывали, мы ничего не будем делать кулуарно. Все это будем обсуждать вместе с вами, когда это будет либо подготовлено, либо настанет время. Сейчас только речь о накопительном элементе», — подчеркнул министр.

Напомним, что глава Минтруда Максим Топилин уже выступал ранее с опровержениями слухов о новой пенсионной реформе. Так, 5 июля министр раскритиковал предложения Минфина и Центрального банка о пенсионной реформе, которая, по словам главы Минфина Антона Силуанова, призвана обеспечить самостоятельное накопление пенсии гражданами. Топилин, в свою очередь, указывал, что правительство не имеет решений о вводе с 2017 года каких-либо новых инструментов для добровольных пенсионных накоплений.

Между тем 12 июля заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач заявлял, что переход к новой пенсионной системе в России возможен уже к 2018 году. «Нужно вырабатывать какую-то новую пенсионную модель, есть какой-то компромисс, связанный с увеличением пенсионного возраста, софинансированием накоплений, которые готовы делать граждане и корпорации», — указывал он.