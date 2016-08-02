Москва, 2 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Кремле не знают подробностей о проведении каких-либо операций в Сирии после атаки на российский вертолёт Ми-8. Об этом 2 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ми-8

«Я не располагаю информацией. Мы не имеем информации о том, как проходит операция», — заявил Песков.

По его словам, «на подобные вбросы очень сложно реагировать», поскольку «всегда не понятно, на чем они основываются, какие источники и так далее».

Песков также не стал комментировать возможность возобновления атак со стороны ВС РФ на боевиков после инцидента с Ми-8: «Это не к нам вопрос».

Пресс-секретарь главы государства также не пожелал комментировать заявления госсекретаря США Джона Керри и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которые призвали Москву и Дамаск отказаться от наступления на террористов: «Я не хотел бы комментировать заявления госсекретаря и турецкого МИД. В данном случае лучше обратиться за комментариями в МИД РФ».

Напомним, ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о сбитом в результате обстрела с земли вертолёте Ми-8. Инцидент произошёл в сирийской провинции Идлиб.

«Первого августа в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии», — говорится в сообщении.