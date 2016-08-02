Вашингтон, 2 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предостерег Вашингтон от попыток вмешаться и «помочь» Украине вернуть Крым. Такое вмешательство может спровоцировать Третью мировую войну, заявил политик в ходе своего выступления в Огайо.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя свои интервью телеканалу ABC, данное 31 июля, Трамп пояснил, что имел в виду следующее: «если вы хотите вернуть Крым сейчас, вам придется начать Третью мировую войну, чтобы получить его обратно».

Так Трамп ответил журналистам и на язвительные комментарии в свой адрес о том, что политик не знал в 2014 году о якобы «вторжении России на Украину». О том, что Крым стал российским политик «знал точно». Он также напомнил, что президентом тогда, как и сейчас, был Барак Обама.

Ранее в телепередаче This Week Трамп заявил, что на Украину Кремль не вторгнется, на что ведущий заявил, что с марта 2014 года «Россия уже на Украине».