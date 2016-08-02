Москва, 2 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Объем Резервного фонда на 1 августа текущего года составил 2 трлн 560,28 млрд рублей ($38,18 млрд). Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: $17,42 млрд; 15,61 млрд евро; 2,62 млрд фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

Месяц назад объем Резервного фонда составлял 2 трлн 456,1 млрд рублей ($38,6 млрд). Таким образом, объем Резервного фонда в июле вырос примерно на 104 млрд руб.

Отметим, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2016 г. составил 4,842 трлн рублей ($72,21 млрд).

О том, что Резервный фонд России будет исчерпан в 2017 г, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на материалы Минфина. Для финансирования дефицита бюджета правительству РФ придется потратить 40% Фонда национального благосостояния (ФНБ) и увеличить заимствования на внутреннем рынке в несколько раз, отмечало агентство.