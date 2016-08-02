Анкара, 2 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара вновь направила в Вашингтон запрос об аресте и выдаче турецкого оппозиционного политика Фетхуллаха Гюлена, сообщает Анатолийское агентство.

commons.wikimedia.org Фетхуллах Гюлен

«Правильным будет выдать нам Фетхуллаха Гюлена», — заявил Боздаг. Министр подчеркнул, что в случае отказа со стороны Вашингтона, отношения между странами могут ухудшиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неудавшаяся попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля. В ходе мятежа пострадали более 200 человек. Военные успели взять под контроль несколько стратегически важных объектов в турецкой столице, в Стамбуле, а также в Конье, Мармарисе и Малатье. Участники мятежа выпустили телеобращение, заявив, что турецкое руководство отстранено от власти.

Мятеж был сорван, и турецкие власти провели массовые аресты. Анкара потребовала от США выдать оппозиционного лидера Гюлена, который заявил о непричастности к произошедшему в Турции и позднее неоднократно повторял свои слова.

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