Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в июле 2016 года в Санкт-Петербурге, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос на 0,8%. Об этом сообщил Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат).

ИА REGNUM Инфляция

Усиление инфляции в июле в северной столице отмечено на фоне того, что ранее два месяца подряд, в мае и июне 2016 года, цены в Петербурге росли, в среднем, лишь на 0,1% в месяц. А наибольший рост цен традиционно был отмечен в январе — на 1,8% к декабрю 2015 года.

В Ленинградской области, напротив, июль оказался самым «спокойным», применительно к потребительским ценам, месяцем текущего года. В июле 2016-го, по сравнению с июнем, они выросли лишь на 0,2%.

По сравнению с декабрем 2015 года, в июле 2016 года индекс потребительских цен составил 104,1% в Санкт-Петербурге и 104,2% — в Ленинградской области.