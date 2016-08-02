Калуга, 2 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Дефекты в новом многоквартирном доме в городе Кирове, построенном для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обнаружили калужские активисты Общероссийского народного фронта.

onf.ru Дом для детей-сирот построили с недоделками

Как сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении ОНФ, впервые общественники провели рейд на предмет оценки качества нового дома в Кирове в марте 2016 года.

В ходе осмотра дома были выявлены трещины на стенах в подъездах. Аналогичные дефекты были обнаружены и в ряде квартир. Тогда активисты ОНФ предположили, что недоделки носят косметический характер. Однако в ходе повторного рейда представители Народного фронта зафиксировали более серьезные дефекты.

«По меньшей мере, две протяженные трещины прослеживаются уже с внешней стороны на фасаде здания. Можно предположить, что это произошло по причине несоблюдения технического задания при закладке фундамента. Возможно, использовались некачественные материалы. Рассчитываем, что более компетентное заключение о причинах будет вынесено по итогам официальной проверки. В любом случае результат, что называется, налицо: дом, сданный чуть более года назад, уже нуждается в серьезном обследовании и внимании со стороны ответственных ведомств», — заявил калужский активист ОНФ Михаил Калюта.

Теперь представители Народного фронта обратятся в органы прокуратуры и администрацию Кировского района.

Между тем, на возведение дома для детей-сирот из областного бюджета было выделено более 52 млн рублей. Ключи от новых квартир в кирпичном трехэтажном доме на улице Октябрьской в апреле 2015 года получили 42 жителя Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUМ, в калужском регионе принят закон о том, что жилье детям-сиротам предоставляется из специализированного государственного жилого фонда. В соответствии с законом в области полностью изменился механизм реализации прав на жилье детей-сирот.

В частности, закон обязывает органы исполнительной власти обеспечивать граждан указанной категории жильем специализированного государственного жилого фонда. Существенно расширился и круг лиц этой категории, нуждающихся в получении благоустроенных домов и квартир. Воспользоваться им смогут и те сироты, за которыми жилплощадь уже закреплена, но не соответствует санитарным и техническим нормам, а также в случае проживания в ней родителей, лишенных родительских прав или лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

Кроме того, дети-сироты, которые не смогли реализовать свое право до 23 лет, получили возможность его получения без ограничения их возраста.