Москва, 2 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Специальные кинопоказы, приуроченные ко Дню воздушно-десантных войск Российской Федерации, открываются в Москве. В сети кинотеатров «Московское кино» зрители вновь увидят на большом экране фильмы «В зоне особого внимания», «Ответный ход» и «Моонзунд». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе «МосКино».

Цитата из к/ф « В зоне особого внимания ». реж Андрей Малюков. 1977. СССР В лесу

«В зоне особого внимания» — остросюжетный фильм Андрея Малюкова, снятый на «Мосфильме» в 1977 году. В центре сюжета — военные учения, в ходе которых штаб гвардейского парашютно-десантного полка «Южных» разрабатывает план наступательной операции. В тыл «врага» направлены три диверсионные группы для обнаружения и захвата замаскированного командного пункта.

Цитата из к/ф « В зоне особого внимания ». реж Андрей Малюков. 1977. СССР К взлету готов

Картина стала первой частью дилогии про учения советских десантников и была продолжена фильмом «Ответный ход», снятым Михаилом Туманишвили в 1981 году.

Действие вновь разворачивается во время крупных войсковых учений. Перед десантниками на этот раз поставлены более сложные задачи. Группировка «Южных», в состав которой входят полки воздушного десанта и морской пехоты, должна напасть на аэродром «Северных». Но на их пути стоят преграды в лице береговой охраны, мотострелкового полка и целого оборонного батальона. В это время диверсанты «Северных» разрабатывают тактику и пошагово приближаются к своей цели.

Цитата из к/ф «Ответный ход». реж. Михаил Туманишвили. 1981. СССР Отчет

Фильм «Моонзунд» режиссёра Александра Муратова был снят по мотивам романа советского писателя Валентина Пикуля о заключительном периоде участия Российского флота в Первой мировой войне. События разворачиваются на Балтике в 1915—1917 годах. В центре сюжета фильма — оборона Моонзундского архипелага.

Кинопоказы в День ВДВ пройдут 2 августа в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Сатурн» и «Спутник». Все фильмы будут демонстрироваться бесплатно.

Цитата из к/ф «Мооунзунд ». реж Александр Муратов. 1987. СССР Осмотр

День ВДВ был установлен Указом Президента №549 от 31 мая 2006 года как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы, и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, и с тех пор отмечается ежегодно 2 августа.

Традиционно в день ВДВ по всей России проходят праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.