Москва, 2 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Проблемы роста цен и бедности населения причиняют жителям России наибольшее беспокойство. В 2016 году эти две проблемы собрали почти равное число голосов, как и в 2013 году. Так, о проблеме роста цен и высокой инфляции заявили 70% граждан, а о бедности населения и низких зарплатах сказали 66% респондентов. В 2013 году эти показатели были соответственно на уровне 59% и 60%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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На третье место по остроте общественных проблем в этом году вышла безработица, которая вызывает беспокойство 41% населения. При опросе двухлетней давности уровень обеспокоенности проблемой безработицы был значительно ниже и составлял 31%.

Проблема коррупции получила новый импульс для повышенного беспокойства жителей России. Более трети респондентов (36%) назвали эту проблему среди наиболее острых. Возможно, это связано с тем количеством антикоррупционных процессов, которые проходят как раз в последнее время.

В конце 2014 года проблема коррупции волновала 30% населения и уступала по остроте проблемам ЖКХ, которые тогда вызывали беспокойство у 38% россиян. На сегодняшний день проблемы с водо-, тепло‑ и электроснабжением доставляют ощутимые неудобства четверти населения (26%).

Проблема роста преступности волнует каждого пятого российского гражданина (23%), но в течение последних трех лет наблюдается тренд на угасание. В 2013 году проблема преступности волновала большее число респондентов — 31%.

Аналогичный тренд наблюдается и с проблемой наркомании. На сегодняшний день она вызывает беспокойство у 22% респондентов.

На следующую строчку рейтинга общественных тревог вышла проблема слабости государственной власти, о чем сообщил каждый пятый респондент (20%).

На последнем месте рейтинга оказалась проблема мигрантов, которая вызывает беспокойство 7% жителей России. За три года доля подобных ответов сократилась почти втрое — с 19% в 2013 году.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.