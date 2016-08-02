Вашингтон, 2 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Экспертам компании Intel Security Mobile Research стало известно о двух фишинговых атаках, с помощью которых хакеры намеревались похитить учетные данные пользователей iOS-устройств, сообщает портал SecurityLab.

pixabay.com Apple

Злоумышленники рассылали sms-сообщения со ссылкой на специально созданную фишинговую или взломанную легитимную страницу. Пользователь получал уведомление о временной блокировке аккаунта, якобы подписанное администрацией App Store.

Для восстановления доступа к учетной записи от пользователя требовалось перейти по ссылке в сообщении и ввести учетные данные в указанный срок. В противном случае, говорилось в сообщении, пользователю грозит постоянная блокировка. Воспользовавшись ссылкой, пользователь оказывался на странице с поддельной формой для ввода данных аккаунта.

По данным специалистов по кибербезопасности, жертвами здоумышленников стали около 7,5 тыс. владельцев гаджетов Apple в США. Кроме того, от фишинговых кампаний пострадали пользователи в Мексике, Германии и других странах мира. Эксперты отмечают, что это первые столь массовые атаки, направленные на пользователей гаджетов Apple.