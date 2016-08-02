Москва, 2 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Первый тур чемпионата России 2016/2017 стартовал совсем не так, как предыдущий. В прошлом году в стартовом туре гости одержали победы в половине матчей, а в нынешнем они даже не забили ни одного года. Только две команды победили на старте как в прошлом году, и в этом, «Краснодар» и «Урал».

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» Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) 0:0 (0:0)

(Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) (0:0) «Анжи» (Махачкала) — ЦСКА (Москва) 0:0 (0:0)

(0:0) «Ростов» — «Оренбург» 1:0 (0:0)

(0:0) «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» 2:0 (2:0)

(2:0) «Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) 4:0 (2:0)

(2:0) «Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) 1:0 (0:0)

(0:0) «Краснодар» — «Томь» (Томск) 3:0 (1:0)

(1:0) «Рубин» (Казань) — «Амкар» (Пермь) 0:0 (0:0)

Клубы, которые уже сыграли первые матчи в Еврокубках, «Ростов», «Краснодар» и «Спартак», одержали домашние победы. «Зенит» и ЦСКА, только что разыгравшие между собой Сеперкубок России, сыграли свои матчи вничью, не забили в них голов, но игру продемонстрировали неплохую. Короче, чемпионат России стартовал.

Второй тур пройдёт с 6 по 8 августа.

Перед вторым туром российские клубы сыграют ответные матчи в Еврокубках. Самый важный и ответственный пройдёт завтра, 3 августа, в Бельгии, где «Ростов» должен обыгрывать «Андерлехт». Первая игра в Ростове завершилась вничью, 2:2.