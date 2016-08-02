Чебоксары, 2 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии индекс потребительских цен на товары и услуги в июле по отношению к июню составил 100,6%, декабрю 2015 года — 103,1%, маю 2015 года — 105,6%. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены. Потребительская корзина

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в июле увеличилась на 3,5% и достигла 3402,93 рубля в расчете на одного человека в месяц. С начала года рост составил 9,1%.

Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,1%.Более всего выросли цены на сахар (на 6,2%), яйца (на 4,3%), варенье, ждем, повидло, мёд (на 1,8%) и фруктово-ягодные консервы (на 1%). Также подорожали: молоко и молочная продукция, чай, кофе, мука, макаронные и крупяные изделия, общественное питание и мясопродукты (на 0,8−0,2%).

В то же время более всего подешевели сыр, плодоовощнаяпродукция и безалкогольные напитки (на 1,7−1,1%). Также снизились цены на хлеби хлебобулочные изделия, алкогольные напитки, кондитерские изделия, масло ижиры, мороженое, соль, соус, специи, концентраты, рыбопродукты (на 0,9−0,2%).

Непродовольственные товары подорожали в июле на 0,4%.Наибольший рост цен произошёл на товары для животных (на 3,4%), печатные издания (на 3,2%) и галантерею (на 1,5%). Также значительно выросли цены на чулочно-носочные изделия, легковые автомобили, стройматериалы, средства связи, трикотажные изделия, часы, велосипеды и мотоциклы (на 0,9−0,6%). Подорожал и ряд других товаров. Более всего подешевели в июле меха и меховые изделия (на 2,2%), товары для садоводства, телерадиотовары, парфюмерия и косметика (на 1,6−1%).

Услуги подорожали за месяц на 2,4%. Более всего выросли цены на жилищно-коммунальные и санаторно-оздоровительные услуги — соответственно на 6,3% и 5,3%. Более всегоподешевела стоимость банковских услуг (на 1,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в июле 2015 года по сравнению с июнем 2015 года цены выросли на 1%, к декабрю 2014 года — на 8,9%, июлю 2014 года — на 14,2%.Стоимость минимального набора продуктов питания тогда составляла 3333,35 рублей на человека в месяц. В 2015 году инфляция в Чувашии составила 10,9%.