Москва, 2 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Минтруд скептически относится к возможности расходования материнского капитала на улучшение текущих жилищных условий. Как передает 2 августа корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации МаксимТопилин во время выступления в Общественной палате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Как расходовать?

«То, что касается ремонта, газоснабжения, — таких инициатив очень много. Но мы все-таки исходили из того, что главное в жилищной программе в части маткапитала — это улучшение жилищных условий с точки зрения расширения жилья — то есть то, что можно зафиксировать», — заявил Топилин.

«Не просто ремонт, где просто подклеили или подкрасили. Это то, что ведет к изменениям с точки зрения реконструкции, изменениям площади жилья. Жилье должно реально увеличиться», — подчеркнул министр.

Включить текущие жилищные расходы в материнский капитал достаточно трудно, подчеркнул глава Минтруда: «Мы никогда в жизни не отфиксируем целевое использование на ремонт, просто на ремонт. Это будет просто черная дыра».

«Кто проконтролирует, что это было использовано на улучшение жилищных условий в виде ремонта или нет? Если мы видим по результатам экспертизы и всех актов, что жилье увеличилось — этажность и так далее — реконструкция, то да, она есть в материнском капитале. И то, даже там есть определенные сложности», — пояснил министр.

«Мы не исходили из того, что это текущие расходы. Это все-таки должно быть неким фиксируемым изменением жилищных условий. Но ничего нельзя исключать на перспективу. Надо смотреть, все риски взвешивать», — добавил он.

«Мы готовы в этом направлении работать, но надо понимать, насколько это будет целевым использованием средств, насколько это можно будет проконтролировать», — подчеркнул Топилин.

Напомним, материнский, он же семейный, капитал — разовая мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети). Средства материнского капитала можно использовать на три конкретные цели: на улучшение жилищных условий, на образование детей в любом образовательном учреждении на территории РФ, имеющем право на оказание платных образовательных услуг, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери. При этом под улучшением жилищных условий подразумевается только приобретение или строительство жилья.