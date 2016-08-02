Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Абонементы на домашние встречи футбольного клуба «Ростов» в сезоне 2016/17 обойдутся в кругленькую сумму. Минимальная стоимость составляет 1,5 тыс. рублей для студентов и пенсионеров, в 2 тыс. рублей обойдется абонемент футбольным фанатам, максимальная цена — 1,5 млн рублей. Самые дорогие абонементы продаются на места в бизнес-ложе, сообщает корреспондент ИА REGNUM 2 августа со ссылкой на данные пресс-службы желто-синих.

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Продаваться абонементы будут в течение недели. Владельцам прошлогодних абонементов будет предоставлена льгота в виде скидки в размере 5%.

Отметим, что в сезоне 2015/16 домашние встречи подопечных Курбана Бердыева можно было увидеть за более приемлемые цены. Так, минимальная цена абонемента составляла 500 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров), максимальная — 1 млн рублей.

Напомним, что матчи дружина Курбана Бердыева проводит на ростовском стадионе «Олимп-2», который вмещает 15 тыс. 840 болельщиков.