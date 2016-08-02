Ярославль, 2 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует утвердить в тарифах ЖКХ плату за диагностику газовых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра-директор департамента городского хозяйства Николай Степанов.

После этого многоквартирные дома будут обязаны заключать с газовыми организациями договоры на диагностику сетей. Однако, как уверяет Николай Степанов, коль скоро процедура это разовая, то и плата, взимаемая на эти цели с жителей, не будет постоянной.

«Диагностика должна проводиться на газовых сетях, находящихся в эксплуатации более 20 лет. Организация, выполняющая эти работы, должна дать заключение о том, в течение какого времени сети могут использоваться. И на этот период жители освобождаются от оплаты. То есть, платить они будут только в течение того года, когда будет проводиться диагностика», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Николай Степанов.

Между тем, в Ярославле продолжается процесс заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Эта работа находится под контролем мэрии, поскольку в Ярославле уже создан прецедент с отключением домов, не имевших таких договоров, от газоснабжения.

По данным ДГХ, на конец июля из 665 домов с непосредственным управлением — то есть, управляемых ТСЖ, 428 уже решили эту проблему.

«Работа идет каждый день, договоры заключаются. С жителями ведется разъяснительная работа, сотрудники территориальных администраций проводят собрания с собственниками помещений. Ситуация меняется каждый день — заключаются новые договоры», — отметил Николай Степанов.

Эти договоры также могут стать фактором увеличения суммы в квитанциях за ЖКХ, уточнил директор департамента городского хозяйства. По сути, плата за обслуживание газовых сетей включена в тарифы, утвержденные мэрией, и управляющие организации и ТСЖ должны его прописывать в квитанциях.

«Если эта строка была — граждане не будут платить больше. Но если на этих расходах экономили, не обращая внимания на прямую угрозу безопасности людей, то увеличение платы будет», — подчеркнул Николай Степанов.

Проблема с диагностикой газовых сетей стала очевидна после взрыва бытового газа в феврале 2016 года, в результате которого погибли 7 человек. Следственные органы обвинили газовиков в том, что те проводили проверку оборудования недостаточно тщательно. После этого газовики стали отключать от голубого топлива дома, жители которых не заключили договоров на обслуживание и в квартиры которых невозможно попасть для проверки состояния сетей.