Париж, 2 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Глава авиакомпании Air France Фредерика Гаже оценила ущерб от недельной забастовки работников перевозчика. По ее данным, потери составили €90 млн, сообщает радиостанция France Info.

flickr.com Air France Boeing 777

Гаже отметила, что это очень крупная сумма — столько стоит дальнемагистральный самолет. Кроме того, от забастовки персонала пострадали 180 тыс. пассажиров, что не улучшает имидж авиакомпании.

Напомним, забастовка персонала Air France началась 27 июля и продлилась до 2 августа. Всего авиакомпания осуществила 80% внутренних рейсов и рейсов по Европе, выполняемых из аэропорта Шарль-де-Голль.

По данным авиакомпании, бастовали 25% стюардов и стюардесс. Они требуют продления фиксированных условий оплаты труда.