Киев, 2 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



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По состоянию на 1 августа на участке российско-украинской границы заблокировано 143 вагона украинской железнодорожной компании ПАО «Укрзализныця», следующих в Казахстан и Киргизию. Об этом информирует украинский оперативный штаб реагирования, передает ИА REGNUM.

«По данным оперативного штаба по реагированию по состоянию на 9:00 1 августа на границе Украины с Российской Федерацией задержали 143 железнодорожных вагона, следовавшие в Казахстан и Киргизию. 106 из этих вагонов было отправлено по измененному маршруту, 33 — перенаправлены на станцию приема груза к перевозке, то есть возвращены грузоотправителю, остальные 4 остаются на пограничных передаточных станциях», — отмечается в материале.

Сообщается, что вагоны, ранее не принятые российской стороной на российско-белорусской границе, были возвращены «Укрзализныце». По данным Государственной фискальной службы, «за последние сутки украинские транспортные средства не получали отказа в оформлении для пересечения границы».