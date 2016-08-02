Астана, 2 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Россия направила в Казахстан пять зенитных ракетных систем С-300 в рамках военно-технического сотрудничества. Также в Казахстан будут поставлены 170 ракет к комплексам, вертолёты Ми-171Ш и Ми-35, истребители Су-30СМ и другое вооружение, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, прошла двусторонняя встреча министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Казахстана Имангали Тасмагамбетова.

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Переговоры проходили в Казахстане в день, когда на полигоне «Гвардейский» (Жамбылская область, Казахстан) должны начаться Армейские международные игры — 2016 при участии представители армий 13 стран мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Россией и Казахстаном с 2015 года действует Договор о военно-техническом сотрудничестве. В рамках этого сотрудничества Москва поставляет в Казахстан современное вооружение.